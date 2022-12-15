В Харьковской области после взрывов пропало электричество, сообщают украинские «Новое Издание» и «Страна.ua».

По данным данных сервисов, отслеживающих оповещения о воздушных тревогах, в Харьковской области тревога была объявлена в 23:36 (00:36 мск). Ее отменили 20 минут спустя.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

В украинских городах регулярно пропадает свет, электроэнергию подают по графику. Минэнерго страны не раз сообщало об обесточенных домах большинства жителей страны, в частности, о блэкауте несколько раз сообщали и харьковские власти.

В начале декабря украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что полностью восстановить энергосистему «сейчас невозможно», поэтому в большинстве регионов сохраняются графики отключений электричества. Наибольшее количество отключений, по его словам, приходится на Киев, а также на Львовскую, Житомирскую, Хмельницкую, Полтавскую, Винницкую, Закарпатскую области. Премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии.