Мурадов назвал заявление Вашингтона о Крыме объявлением войны

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Слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Украина вправе планировать операции в Крыму, равносильны объявлению войны, заявил постоянный представитель полуострова при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в интервью «РИА Новости».

«Заявление [Джона] Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками. Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдется», — сказал Мурадов. Он подчеркнул, что для крымчан посягательство на полуостров «равносильно призыву бомбить Вашингтон».

Ранее Кирби заявил журналистам, что украинцы вправе решать, где они будут проводить операции, в том числе в Крыму, так как Штаты считают полуостров украинской территорией.

«Крым — это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Кирби утверждал, что США не подталкивают Украину к проведению операций внутри России. Он добавил, что Штаты помогают Украине защищать свою территорию, в том числе потерянную за время вооруженного конфликта, но Вашингтон не заинтересован в эскалации.

В последние месяцы Крым и Севастополь были неоднократно атакованы дронами. 6 декабря были сбиты два беспилотника над морем, 10 декабря глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам местного референдума, на который вынесли вопрос о необходимости отделения полуострова от Украины. Киев и западные страны не признали присоединение Крыма к России и обвинили в аннексии, после чего были введены санкции. Россия обвинения отвергает и заявляет, что вхождение полуострова было «волеизъявлением крымского народа».