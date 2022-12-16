Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности России и взаимодействие с соседями

Путин обсудил с Совбезом взаимодействие с соседними странами

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы взаимодействия с соседними странами, сообщил Кремль.

«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным весьма значимым направлениям», — сказал Путин.

Совещание проходило в формате видеоконференции. Докладчиком выступал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом. Обычно они проходят раз в неделю, предыдущее состоялось 6 декабря. На нем президент обсудил обеспечение внутренней безопасности страны.