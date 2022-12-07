Кличко описал сценарий «апокалипсиса» для Киева зимой

Киевлянам нет необходимости эвакуироваться прямо сейчас, но им следует запастись едой, водой и держать наготове одежду и документы для быстрого выезда, если отключат теплоснабжение, подчеркнул Кличко

Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Киев ждет «апокалипсис» этой зимой в случае, если российские удары по объектам инфраструктуры продолжатся, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью агентству Reuters.

«Киев может лишиться электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры», — сказал он.

По его словам, сейчас киевлянам нет необходимости эвакуироваться, но они должны быть готовы к этому. Мэр Киева призвал жителей подготовить запасы еды и воды, а также иметь наготове одежду и документы для быстрого выезда в случае отключения теплоснабжения.

Кличко указал на то, что в Киеве подготовили почти 500 автономных пунктов обогрева, «однако для трехмиллионного города 500 пунктов — это ничто».

«Если электроснабжение по-прежнему будет отсутствовать, а температура на улице останется низкой, мы, к сожалению, будем вынуждены отводить воду из зданий. В противном случае вода может замерзнуть и вывести из строя всю водопроводную сеть, и тогда здания будут полностью непригодны для дальнейшего использования», — рассказал он.

Киевский мэр подчеркнул, что город в первую очередь нуждается в системах ПВО, а также в дополнительных генераторах и промышленных тепловентиляторах.

Украина и ее столица Киев столкнулись с длительными отключениями электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны, которые российское Минобороны наносит с начала октября. Кремль говорил, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Так, ВС России 23 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, данные удары позволили нарушить переброску по железным дорогам резервов ВСУ, иностранных вооружений в районы боевых действий.

«Ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — заявил Конашенков.