Посольство России увидело признак «бессильной злобы» в новых санкциях США

Новые санкции США в отношении России говорят о «бессильной злобе» Вашингтона, страна продолжит поступательно развиваться, несмотря на внешнее давление, заявило российское посольство в Соединенных Штатах в телеграм-канале.

«На сей раз среди инструментов «наказания» нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?» — задались вопросом в посольстве.

Дипломаты обвинили администрацию США в распространении «вбросов» о том, что еще «чуть-чуть» и отечественная экономика будет разорвана в клочья».

«Этого не происходит и не произойдет. Россия продолжит свое поступательное развитие, несмотря на внешнее давление», — подчеркнули в дипмиссии.

США 15 декабря ввели санкции в отношении главы «Норникеля» и президента «Интерроса» Владимира Потанина, самого «Интерроса», Росбанка, нескольких структур группы ВТБ (против самого банка ограничения были введены в феврале, почти сразу после начала боевых действий на Украине). Также под санкции попали жена и дети Потанина, глава РЖД Олег Белозеров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы Минфина Алексей Сазанов. В санкционный список внесли более 20 глав российских регионов, в том числе губернаторов Курской области Романа Старовойта, Брянской области Александра Богомаза, Челябинской области Алексея Текслера, Красноярского края Александра Усса, Московской области Андрея Воробьева и главу Калининградской области Антона Алиханова. Их активы в США заблокировали, а гражданам страны запретили иметь с ними любые финансовые отношения.

В пресс-службе ВТБ ответили после введения санкций, что Соединенные Штаты хотят оказать давление на бизнес для получения выгоды.

Российские власти считают санкции Запада незаконными. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.