Посольство России увидело признак «бессильной злобы» в новых санкциях США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 68,45 (+1) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 64,3 (+0,94) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 06:44
США осудили решение суда Турции о тюремном сроке для мэра Стамбула Политика, 06:32
Twitter заблокировал аккаунты ряда журналистов ведущих американских СМИ Политика, 06:12
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 06:12
Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в России на 2,3 года Общество, 06:09
Apple полностью откажется от российской штаб-квартиры Бизнес, 06:00
Посольство России увидело признак «бессильной злобы» в новых санкциях США Политика, 05:51
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
В ДНР сообщили, что Чехия развернет производство БПЛА для Украины Политика, 05:47
Как сделать корпоративный портал на всю страну РБК и Cloud, 05:22
Вучич назвал условие введения Сербией санкций против России Политика, 05:15
Экс-президента Перу приговорили к 18 месяцам предварительного заключения Политика, 05:00
NYT сообщила, что коронавирус может передаваться после смерти Общество, 04:32
В Пентагоне ответили посольству России о поставках ЗРК Patriot Политика, 04:29
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 04:02
Война санкций ,  
0 

Посольство России увидело признак «бессильной злобы» в новых санкциях США

Посольство: новые санкции США против России говорят о «бессильной злобе» Вашингтона

Новые санкции США в отношении России говорят о «бессильной злобе» Вашингтона, страна продолжит поступательно развиваться, несмотря на внешнее давление, заявило российское посольство в Соединенных Штатах в телеграм-канале.

«На сей раз среди инструментов «наказания» нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?» — задались вопросом в посольстве.

Дипломаты обвинили администрацию США в распространении «вбросов» о том, что еще «чуть-чуть» и отечественная экономика будет разорвана в клочья».

«Этого не происходит и не произойдет. Россия продолжит свое поступательное развитие, несмотря на внешнее давление», — подчеркнули в дипмиссии.

США 15 декабря ввели санкции в отношении главы «Норникеля» и президента «Интерроса» Владимира Потанина, самого «Интерроса», Росбанка, нескольких структур группы ВТБ (против самого банка ограничения были введены в феврале, почти сразу после начала боевых действий на Украине). Также под санкции попали жена и дети Потанина, глава РЖД Олег Белозеров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы Минфина Алексей Сазанов. В санкционный список внесли более 20 глав российских регионов, в том числе губернаторов Курской области Романа Старовойта, Брянской области Александра Богомаза, Челябинской области Алексея Текслера, Красноярского края Александра Усса, Московской области Андрея Воробьева и главу Калининградской области Антона Алиханова. Их активы в США заблокировали, а гражданам страны запретили иметь с ними любые финансовые отношения.

В пресс-службе ВТБ ответили после введения санкций, что Соединенные Штаты хотят оказать давление на бизнес для получения выгоды.

Читайте на РБК Pro
Родитель-бортинженер: как действовать в этой роли и почему это важно
Какие три рекламные стратегии будут выигрышными в 2023 году
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
С 2023 года все налоги пойдут через Единый налоговый счет. Что это такое

Российские власти считают санкции Запада незаконными. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
санкции США посольство России в США
Материалы по теме
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Политика
В ВТБ связали санкции США с их желанием оказать давление на партнеров
Финансы
США ввели санкции против более 20 российских губернаторов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter