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Пушилин установил в ДНР праздник воссоединения с Россией

Глава ДНР установил праздничный день в честь воссоединения с Россией
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В ДНР появилось четыре нерабочих праздничных дня, один посвящен воссоединению с Россией. Об этом сообщается в указе врио главы ДНР Дениса Пушилина.

«Установить, что в Донецкой Народной Республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 11 мая — День Донецкой Народной Республики; 30 сентября — День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию; один день (воскресенье) — Светлое Христово Воскресение (Пасха); один день (воскресенье) — День Святой Троицы (Троица)», — говориться в указе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

30 сентября четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов, которые состоялись на седьмой месяц боевых действий на Украине. Путин и врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о присоединении этих территорий к России на правах новых субъектов, затем Путин подписал законы о ратификации этих договоров.

В Киеве заявили, что включение новых субъектов в состав России — это нарушение суверенитета Украины. 4 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин заявлял, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также территорий Херсонской и Запорожской областей «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет».

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