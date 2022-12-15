МВД: в Челябинской области осужденный после приговора напал на сотрудников конвоя

В Челябинской области осужденный напал на сотрудников конвоя в суде

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Осужденный напал на сотрудников конвоя в суде в Челябинской области, сообщает «МВД медиа». В результате нападения пострадали двое полицейских, один из них в тяжелом состоянии в больнице.

Инцидент произошел в Карабашском городском суде после оглашения мужчине обвинительного приговора. В МВД рассказали, что злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и предпринял попытку напасть на второго. «Для пресечения его противоправных действий в соответствии со статьей федерального закона «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие», — сообщили в ведомстве.

Осужденный под конвоем направлен в больницу, после чего будет перемещен в СИЗО.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Челябинской области.

Телеграм-канал «112» уточняет, что 40-летний мужчина, которого осудили за убийство, был вооружен заточкой. Один из полицейских, по данным канала, получил резаную рану головы, а его коллега — удар в шею. По данным телеграм-канала, осужденному прострелили бедро и задержали.

6 декабря в Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских, один из них получил ранение. Его задержали на следующий день. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК: ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, лишение свободы — вплоть до пожизненного) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия, до пяти лет лишения свободы). Позже стрелявший заявил, что служил в «Группе Вагнер» и подумал, что полицейские — украинские военные.