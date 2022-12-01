Женщина ударила ножом попутчицу в московском метро за то, что та громко разговаривала

Женщина напала с ножом на попутчицу в метро Москвы за громкий разговор

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Одна пассажирка московского метро напала с ножом на другую за то, что та громко разговаривала по телефону. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

«Одна из пассажирок спровоцировала конфликт с 36-летней жительницей столицы из-за того, что последняя якобы громко разговаривала по телефону. В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы женщине, ножом нанесла ей удар в область лица», — говорится в сообщении главка. После этого нападавшая скрылась с места происшествия.

Потерпевшая, проехав одну станцию, обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Те вызвали скорую помощь. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. У нее изъяли туристический нож. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). С задержанной взяли обязательство о явке.