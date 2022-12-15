Путин назвал рубль одной из самых сильных мировых валют с начала года
В третьем квартале текущего года экономическая динамика в России продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел РБК.
«Уровень цен в России, после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», — сказал он, добавив, что «государственные финансы России сохраняют устойчивость».
По мнению президента, такой результат достигнут за счет решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию с торговыми партнерами национальных валют и за счет ответственной финансовой политики.
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