Решетников спрогнозировал постепенное ослабление рубля к 2025 году

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Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и к 2025 году прогнозируется на уровне 72 руб. за доллар США, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, и он будет на 10-15% крепче, чем в среднем за предыдущую пятилетку», — отметил министр.

По его словам, инфляция по итогам 2022 года составит 12,4%. «Это существенно ниже пикового уровня, — указал Решетников. — Напомню, в апреле у нас в годовом выражении было ускорение инфляции до 17,8%». Глава ведомства прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 5,5%, а потом она должна выйти на целевой уровень в 4%.

ВВП в 2022 году, как ожидается, сократится на 2,9%. В 2023 году снижение составит уже 0,8% «из-за эффекта высокой базы первого квартала 2022 года, а также снижения чистого экспорта». В 2024-2025 годах ВВП будет расти на 2,6% в год.

«Основным драйвером роста станет внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный», — сказал Решетников. Показатели оборота розничной торговли после спада на 6% в реальном выражении в 2022 году в следующем перейдут к устойчивому росту на 3,2%, оборота платных услуг — на 2,3% в год.

Рост потребительского спроса будет обеспечиваться за счет роста доходов населения: реальные денежные доходы восстановятся уже в следующем году, считают в Минэке. Средний рост реальных заработных плат в 2023-2025 году ожидается на уровне 2,8% «как за счет дальнейшего роста производительности труда, так и за счет сохранения высокого спроса на кадры». Безработица в этот период будет находиться на уровне около 4%.

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