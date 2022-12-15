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Напавший на мужа Пелоси планировал атаки на Тома Хэнкса и сына Байдена

Напавший на мужа Нэнси Пелоси планировал атаки на Хантера Байдена и Тома Хэнкса
Полиция возле дома&nbsp;Нэнси Пелоси
Полиция возле дома Нэнси Пелоси (Фото: Arthur Dong / EPA / ТАСС)

Дэвид Депепи, напавший на мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, планировал атаки на Хантера Байдена — сына президента Джо Байдена, а также голливудского актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. О своем намерении он сам в день задержания сообщил сержанту полиции Карле Херли, которая рассказала об этом на предварительном слушании в суде, передает CBS.

«В Вашингтоне царит зло <...> Изо дня в день они лгут. Они совершают одно преступление за одним», — процитировала Херли подсудимого. Она не уточнила, есть ли у полиции доказательства, что он планировал новые нападения.

По итогам заседания судья Высшего суда округа Сан-Франциско Стивен Мерфи решил, что доказательств вины Депепи достаточно, чтобы продолжить разбирательство по всем пунктам обвинения, включая покушение на убийство. Следующее заседание должно состояться 28 декабря.

На уровне штата Депепи обвиняется, в частности, в покушении на убийство, избиении и нападении. В федеральном суде идет параллельное разбирательство по обвинению в нападении на ближайшего члена семьи должностного лица США с намерением отомстить за выполнение служебных обязанностей, а также в попытке похищения американского чиновника. Если суд признает Депепи виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения по обвинению в нападении и 20 лет лишения свободы за покушение на похищение, сообщили в Минюсте.

Депепи напал на бизнесмена Пола Пелоси, мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси, в конце октября. Злоумышленник ворвался в дом в поисках политика, но ее не было дома. Ее муж вызвал полицию. Через несколько минут в дом прибыли полицейские и увидели, как Пол Пелоси и Депепи борются за молоток. Офицеры сказали мужчинам бросить молоток, в этот момент нападавший ударил Пелоси по голове. Депепи задержали, при нем нашли рулон скотча, веревку и кабельные стяжки.

«Я устал от невероятного <...> уровня лжи, которая идет из Вашингтона, — объяснил свой поступок задержанный. — Я пришел сюда, чтобы немного поболтать с его (Пола Пелоси. — РБК) женой».

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Пола Пелоси госпитализировали. Через шесть дней после нападения его выписали из больницы, но, по словам жены, ему предстоит длительное восстановление.

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