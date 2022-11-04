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Мужа Пелоси выписали из больницы через шесть дней после нападения

Мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола Пелоси выписали из больницы через шесть дней после нападения на него.Об этом сообщила сама Пелоси, передает телеканал CNN.

Пелоси добавила, что ее муж по-прежнему остается под наблюдением врачей, так как ему предстоит длительное восстановление. «Сейчас он дома в окружении своей семьи, которая просит уединения», — сказала спикер.

Нападение на мужа Пелоси совершили в ночь на 28 октября. Тогда в дом Пелоси проник неизвестный, вооруженный молотком. Самой конгрессвумен дома не было, она находилась в Вашингтоне вместе с охраной. Пробравшись в дом, мужчина напал на мужа Пелоси. Он получил травму руки и перелом черепа.

Полиция и миграционные органы позже опознали нападавшего — им оказался 42-летний гражданин Канады Дэвид Депепи. В Министерстве внутренней безопасности США полагают, что он находился в стране нелегально. В ведомстве заявили, что мужчину в дальнейшем может ждать депортация. Как правило, ее производят уже после рассмотрения дела судом, пишет канал.

Мужчина, установили власти, въехал в Соединенные Штаты 8 марта 2008 года.через границу с Мексикой. CNN уточняет, что прибывающим в США канадцам, как правило, не нужна виза, они могут оставаться в стране в течение полугода.

Сейчас Депепи арестован, с 1 ноября он находится в тюрьме округа Сан-Франциско. Мужчине предъявлено обвинение в нападении, покушении на убийство и попытке похищения человека, сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре по Северному округу штата Калифорния рассказали, что Депепи дал письменные показания под присягой ФБР. Он сообщил, что собирался взять Нэнси Пелоси в заложники. Поэтому Депепи обвинили в попытке похищения чиновника.

Депепи не признал вину ни по одному из пунктов.

Пелоси — член Демократической партии, первая женщина, возглавившая палату представителей. Ее мужу 82 года, он бизнесмен. Пол Пелоси управляет компанией Financial Leasing Services в Сан-Франциско.

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нападение Нэнси Пелоси США Больница
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