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Напавшего на мужа Пелоси обвинили в нападении и попытке похищения

Проникшему в дом Пелоси предъявили обвинение в нападении и попытке похищения
В случае признания виновным 42-летнему Дэвиду Депепи грозит 30 лет тюрьмы за нападение и 20 — за попытку похищение. Он проник в дом Пелоси в Калифорнии и напал на ее мужа в конце октября
Окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс&nbsp;объявляет&nbsp;об обвинениях на уровне штата против Дэвида Депепи
Окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс объявляет об обвинениях на уровне штата против Дэвида Депепи (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Напавшему на Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, предъявили обвинение в нападении и попытке похищения. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

42-летний Дэвид Депепи обвиняется в нападении на ближайшего члена семьи должностного лица США с намерением отомстить за выполнение служебных обязанностей, а также попытке похищения американского чиновника. Если суд признает его виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения по обвинению в нападении и 20 лет лишения свободы за покушение на похищение.

Нападение на мужа Пелоси произошло 28 октября. По данным Минюста США, Депепи ворвался в дом Пелоси в Калифорнии в поисках спикера. Ее муж позвонил в 911. Через несколько минут в дом прибыли полицейские и увидели Пола Пелоси и Депепи, борющимися за молоток. Офицеры сказали мужчинам бросить молоток, в этот момент нападавший ударил Пелоси по голове. Депепи задержали. Полицейские изъяли с места преступления рулон скотча, белую веревку, пару резиновых и тканевых перчаток, кабельные стяжки и второй молоток. Они также заметили разбитую стеклянную дверь на заднем крыльце.

В момент нападения Нэнси Пелоси не было дома, она была в Вашингтоне. Ее мужа, раненого молотком, госпитализировали. Через шесть дней после нападения его выписали из больницы, но, по словам конгрессвумен, ему предстоит длительное восстановление.

Пелоси — член Демократической партии, первая женщина, возглавившая палату представителей. Ее мужу 82 года, он бизнесмен, управляет компанией Financial Leasing Services в Сан-Франциско.

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Яна Ломакина
Нэнси Пелоси нападение палата представителей США
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