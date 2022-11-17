Пелоси отказалась быть лидером демократов в новой палате представителей
Спикер палаты представителей США (нижняя палата парламента) Нэнси Пелоси объявила, что после выборов не станет добиваться переизбрания на пост лидера демократов, передает CNBS.
Как отмечает телеканал, решение 82-летней Пелоси было ожидаемым на фоне вероятной победы республиканцев и недавнего нападения на ее мужа Пола Пелоси.
Сама Пелоси подтвердила, что на ее решение в том числе повлияло нападение злоумышленника с молотком на ее супруга.
Республиканская партия США на промежуточных выборах в конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест (из 435), сообщали CNN и NBC. Хотя официально результаты объявлены не были, поздравления республиканцам уже направил американский президент-демократ Джо Байден.
Нэнси Пелоси занимала должность спикера в палате представителей с 2007 года. После победы республиканцев в 2010 году была лидером демократического меньшинства. Вновь стала спикером палаты в 2018 году.
Нападение на мужа Пелоси произошло 28 октября. По данным Минюста США, 42-летний Дэвид Депепи ворвался в дом Пелоси в Калифорнии в поисках спикера. Ее муж позвонил в 911. Через несколько минут в дом прибыли полицейские и увидели Пола Пелоси и Депепи, борющихся за молоток. Офицеры сказали мужчинам бросить молоток, в этот момент нападавший ударил Пелоси по голове. Депепи задержали.
В момент нападения Нэнси Пелоси не было дома, она была в Вашингтоне. Ее мужа, раненного молотком, госпитализировали. Через шесть дней после нападения его выписали из больницы, но, по словам конгрессвумен, ему предстоит длительное восстановление.