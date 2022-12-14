Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО
В Курском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Над Курским районом сегодня вечером сработала система ПВО. Пострадавших и каких-либо разрушений нет», — написал Старовойт.
6 декабря в Курской области после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. По словам губернатора региона, ЧП произошло «в районе курского аэродрома». В Курске есть аэродром Курск-Восточный. С 24 февраля он не принимает гражданские суда.
В пресс-службе администрации Курска уточнили, что огонь распространился на площади 500 кв. м. Пожару присвоили третью категорию сложности, его удалось потушить спустя сутки. «Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины), ликвидировано», — сообщил Старовойт.
В регионе также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, 6 декабря его продлили на 15 суток.