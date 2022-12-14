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Премьер Белоруссии поставил задачи перед новым министром иностранных дел

Премьер призвал МИД Белоруссии найти сбалансированный подход в работе с Востоком и Западом
Роман Головченко
Роман Головченко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Одна из задач нового главы МИД Белоруссии Сергея Алейника — найти варианты сбалансированной работы как на восточном, так и на западном направлении внешней политики исходя из интересов республики, заявил премьер-министр страны Роман Головченко, представляя нового министра коллективу дипведомства, передает БелТА.

Головченко дал новому министру и другие задания: «встряхнуть» министерство и поставить четкие задачи перед каждым его подразделением, подготовить предложения по оптимизации сети загранучреждений «исходя из текущей обстановки и приоритетных задач», навести порядок с кадрами.

Премьер подчеркнул, что Белоруссия готова развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с народами всех стран без исключения. По словам Головченко, термин «недружественные страны» используется в ответ на «дискриминационную, недружественную или откровенно враждебную политику» властей некоторых государств по отношению к Минску. «Но хочу подчеркнуть, что недружественных стран не бывает, особенно стран-соседей. <...> Ну, а страна — это прежде всего народ», — сказал он.

Головченко призвал активизировать процесс вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в рамках интеграционной политики с «основным партнером» республики — Россией. «В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером — РФ и интеграционными образованиями — ЕАЭС, СНГ, ШОС. Нужно отстаивать наши интересы там, где мы уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в ШОС», — сказал глава правительства, отметив, что дипломаты должны добиваться, чтобы позиция Белоруссии звучала отчетливо и громко.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Партнеры объединения — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В конце ноября парламент Ирана поддержал законопроект о присоединении к ШОС, теперь ему нужно одобрить все принятые организацией документы.

Цели объединения — укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия.

Нового главу МИДа президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил накануне. Прежний министр иностранных дел Владимир Макей умер 26 ноября в возрасте 64 лет. Причины его смерти в Минске не назвали, за день до смерти он встречался с дипломатом Святого Престола архиепископом Анте Йозичем.

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Алейник с февраля этого года и до назначения на пост министра иностранных дел был первым замглавы МИДа. С августа 2020-го он был заместителем министра, а до этого работал на различных должностях в МИДе, в разные годы был послом в Великобритании, белорусским постпредом при ООН и других международных организациях в Женеве.

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