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Парламент Ирана одобрил законопроект о присоединении к ШОС

Парламент Ирана одобрил присоединение к Шанхайской организации сотрудничества
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Rouzbeh Fouladi / Zuma / Global Look Press)

Представители Исламского консультативного совета Ирана на заседании парламента одобрили законопроект о присоединении страны к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство Mehr.

Законопроект одобрили 205 депутатов парламента, трое выступили против, четверо воздержались.

Чтобы стать членом ШОС, Иран должен одобрить все документы, которые были приняты организацией до текущего момента, уже было подписано 49 документов.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Партнерами объединения являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Цели ШОС заключаются в укреплении стабильности и безопасности, борьбе с терроризмом, развитии экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия.

Иран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза, поэтому Тегеран имел статус наблюдателя. После 2016 года ограничения стали постепенно снимать, в том числе благодаря заключению соглашения по ядерной программе, согласно которому Иран обязался не производить ядерное оружие. В сентябре этого года Тегеран подписал меморандум о вступлении в ШОС.

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