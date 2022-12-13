Лукашенко назначил нового главу МИДа вместо Макея
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого замминистра иностранных дел Сергея Алейника новым главой ведомства, сообщается на сайте главы государства. Должность оставалась вакантной после смерти Владимира Макея в конце ноября.
«Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра», — говорится в сообщении.
Алейник был назначен первым замглавы МИД Белоруссии в феврале этого года, с августа 2020-го он был заместителем министра. До этого работал на различных должностях в МИДе, в разные годы был послом в Великобритании, белорусским постпредом при ООН и других международных организациях в Женеве.
Предыдущий глава МИДа Владимир Макей умер 26 ноября, ему было 64 года. Он возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство десять лет, с августа 2012 года. Причины смерти Макея в Минске не назвали, за день до смерти он встречался с дипломатом Святого Престола архиепископом Анте Йозичем.
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал белорусского коллегу искренним другом России.