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Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни
О смерти Макея сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа. Причины смерти дипломата не уточняются
Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает белорусское госагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза.

«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — сказано в сообщении.

Причины смерти дипломата не уточняются. Макею было 64 года.

В Москве потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — добавила она.

Владимир Макей родился в 1958 году. В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1993 году — Дипломатическую академию МИД Австрии. Владеет немецким и английским языками.

С 1980 по 1993 год служил в Вооруженных силах СССР и Белоруссии. С 1993 года занимал различные должности в МИД Белоруссии. Был заместителем начальника службы государственного протокола, представлял страну при Совете Европы. С 2000 по 2008 год — помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко. С 2008 по 2012 год — глава администрации президента Белоруссии.

Пост министра иностранных дел занимает с 20 августа 2012 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Макей женат, у него трое детей.

По данным белорусского МИДа, последнюю встречу Макей провел накануне, 25 ноября, с Апостольским нунцием (дипломат Святого Престола) архиепископом Анте Йозичем. Основными темами беседы стали 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Белоруссией и Ватиканом, а также актуальное положение Римско-католической церкви в республике, сказано в сообщении министерства.

Макей позитивно оценивал отношения Белоруссии и России. «Между нашими странами существуют самые тесные дружеские братские отношения. Это никакая не бравада, не заявление ради заявления. Это действительно так», — говорил он в 2017 году.

В феврале 2020 года, на фоне разногласий с Москвой по поводу поставок российской нефти на белорусские НПЗ, а также официального визита в Белоруссию на тот момент госсекретаря США Майка Помпео, Макей исключал «дружбу с США» против России. «Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», — утверждал дипломат.

Тем не менее уже в апреле 2020 года Макей обвинил российских рабочих, приехавших на строительство Белорусской АЭС из Нижнего Тагила, в том, что они завезли в республику COVID-19, так как, все пятнадцать человек были им заражены. Кроме того, дипломат упрекнул Москву в закрытии границ в начале пандемии, что поставило «белорусских коллег в сложное положение».

После выборов президента Белоруссии в 2020 году Макей признал, что они не прошли «идеально», однако упрекнул представителей ЕС за вмешательство в дела республики. «У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством — это сегодня сложно поставить под сомнение — определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов», — говорил министр.

Он также рассказывал, что после начала в республике несанкционированных акций протеста его коллега из Евросоюза через СМС предлагал ему «перейти на сторону народа». «Один мой европейский коллега написал, СМС где-то хранится в телефоне: «Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие». И так далее. Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдете, то это будет как эффект домино. За вами последуют и другие члены правительства. И тогда власть рухнет», — утверждал Макей.

В марте этого года, после введения жестких санкций против Белоруссии со стороны ЕС, Макей заявил, что они «направлены на тотальное разрушение суверенитета и независимости Беларуси, на подрыв ее государственности». «Западные страны абсолютно не заинтересованы в том, чтобы соблюдать хоть какие-то минимальные рамки приличия, вводя эти санкции. Меняются законы только лишь ради того, чтобы наказать ту или иную страну, — подчеркивал дипломат.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Макей МИД Белоруссии Белоруссия дипломат министр иностранных дел
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