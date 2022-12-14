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В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

За прошедшие сутки в Москве выпало 12 мм осадков на базовой метеостанции ВДНХ, в Тушино и на Балчуге показатели достигли 14 мм, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, это составляет 20–25% от всего декабрьского объема. «Высота снежного покрова подросла со вчерашних 5 до примерно 15 см. Больше всего снега выпало на юге Подмосковья, в Кашире — 24 мм или около половины всего месячного лимита осадков. Сегодняшний день по количеству осадков занял третье место за всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ для 14 декабря», — добавил он.

Тишковец подчеркнул, что в течение дня осадки будут ослабевать и основные снегопады закончатся к 14–15 часам. «Добавится не более 1–2 мм, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизилась до своей климатической нормы и сегодня составит минус 3 — минус 5 градусов, в предстоящую ночь морозы окрепнут до минус 7 — минус 12», — заключил он.

О предстоящем снегопаде ранее предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Снега будет довольно много, особенно интенсивные осадки ожидаются в ночные часы. Днем же они станут менее интенсивные и к вечеру будут прекращаться», — уточнил он. Снегопад пришел в Москву сразу вслед за «тропическим ливнем», во время которого в Москве выпала половина месячной нормы осадков.

Утром 14 декабря в московских аэропортах отменили девять вылетов и задержали более 40 рейсов из-за погодных условий.

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новости погода в Москве Погода «Фобос» снегопад в Москве
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