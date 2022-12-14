Глава Курской области: из-за снегопада без электричества остались 35 тыс. человек

В Курской области из-за снегопада без света остались 35 тыс. человек

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

В Курской области из-за обрыва проводов после снегопада начались массовые отключения электричества, без света остались 35 тыс. человек, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Аварии устраняют 74 бригады курских специалистов, на помощь приехали электрики из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска.

По словам Старовойта, наиболее серьезные отключения электроэнергии зафиксированы в Обоянском, Щигровском, Золотухинском и Курском районах.

Всего без света остались 21 населенный пункт области, 1769 домов с населением 4176 человек. К ликвидации аварий привлекли 151 человека и 471 единицу техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ночь с 11 на 12 декабря из-за порывистого ветра без света остались 1980 человек в семи районах Курской области: Курском, Золотухинском, Обоянском, Медвенском, Щигровском, Глушковском и Рыльском, сообщала ГТРК «Курск» со ссылкой на заместителя губернатора Алексея Дедова.

В Курской области в ночь на 15 декабря ожидается минус 15 градусов, следует из данных Гидрометцентра.