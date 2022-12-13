Госпогранслужба Украины назвала число въехавших по визам россиян

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На Украину с момента введения виз для россиян по таким документам въехали семь российских граждан. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко.

«По имеющейся у меня информации, среди тех лиц, которые получили визу на въезд, украинскую границу пересекли семь человек. Это преимущественно женщины, а также два мужчины. Притом что это или пожилые люди, или же те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи», — отметил Демченко.

Он отметил, что визы выдаются в исключительных случаях, когда это связано «с гуманитарной составляющей». Всего за 4,5 месяца действия визового режима россиянам, по данным украинского МИДа, дали десять виз, добавил Демченко.

В июле пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что поданы первые десять обращений на получение украинской визы от россиян. «Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные с целью воссоединения с семьей», — сказал он.

Украина с 1 июля отменила безвизовый режим с Россией. С таким предложением выступил президент Владимир Зеленский, объяснив необходимость меры «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

Теперь россияне не смогут въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом, если у них нет визы, которую можно оформить в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России. При этом наличие визы не гарантирует, что россиянина пропустят через границу: окончательное решение о въезде иностранцев будут принимать сотрудники погранслужбы, подчеркивали в МИД Украины.

Замглавы МИД России Евгений Иванов в начале октября уточнил, что Москва не собирается вводить визы для украинцев.

В начале ноября ФСБ сообщила, что за июль—сентябрь было зафиксировано более 100 тыс. выездов россиян на территорию Украины. В качестве цели поездки выезжающие на Украину чаще всего называли частную — более 66 тыс., деловую — 1,7 тыс. Еще 32 тыс. россиян указываются в статистике ФСБ как обслуживающий персонал транспортных средств.