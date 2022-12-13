В НАК сообщили о задержании 400 украинцев при попытке пересечь границу
Погранслужба и другие правоохранительные органы России за год задержали на пунктах пропуска через границу более 400 "украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления", сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает ТАСС.
«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности», — отметили в комитете.
С начала российской спецоперации из Украины, по данным ООН, выехали более 7,8 млн человек. Большинство беженцев оказались в России (больше 2,8 млн) и Польше (больше 1,5 млн). В октябре Киев ввел специальное удостоверение для желающих вернуться из России без документов, его будут бесплатно оформлять в течение пяти дней.
После вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на этих территориях, а также о повышенных уровнях реагирования в приграничных с Украиной регионах. Закрывать границы в связи с указом президента не планируется, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.