AFP сообщило о согласии ЕС дать Боснии и Герцеговине статус кандидата

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Страны ЕС согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз. Об этом в Twitter сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатов.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2016 года. В мае 2019 года Еврокомиссия представила свое заключение по заявке, в котором потребовала, чтобы страна выполнила 14 основных требований перед вступлением. Власти страны должны были провести «глубокие реформы в области демократии», обеспечить верховенство закона и приоритет основных прав человека, а также изменить систему государственного управления.

В октябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. «Политика расширения Европейского Союза — это геостратегическая инвестиция в мир, стабильность, безопасность и социально-экономический рост нашего европейского континента», — заявил тогда еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели. Ранее он подчеркивал, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС еще не ведет к членству в союзе.

Чтобы страна могла получить статус кандидата на членство, этот шаг должны одобрить все 27 действующих членов ЕС. В настоящее время статус страны-кандидата в члены ЕС имеют семь государств. Это Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония, Турция, Молдавия и Украина, сроки их присоединения к сообществу не оговорены.

В 2020 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона процедуру принятия новых членов изменили: Евросоюз получил право в любой момент остановить переговоры, прекратить их или перезапустить переговорный процесс по отдельным направлениям, если не будет удовлетворен его ходом.