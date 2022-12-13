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В МИДе не смогли подтвердить запуск железнодорожного сообщения с КНДР

Замглавы МИДа Руденко заявил, что не знает о запуске железнодорожного сообщения с КНДР
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Замглавы МИДа Андрей Руденко не смог подтвердить информацию о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и КНДР, передает ТАСС.

«Не могу ответить», — сказал он.

12 декабря 38 North со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что из России были доставлены грузы на северокорейскую станцию Туманган. По данным портала, за период с конца ноября по начало декабря разгрузка состава фиксировалась дважды.

В начале ноября пресс-служба Дальневосточной железной дороги сообщала, что Россия и Северная Корея возобновили железнодорожное сообщение. Первый поезд отправился из Приморья на станцию Туманган в КНДР, он перевез 30 лошадей. В управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области подтвердили вывоз 30 серых орловских рысаков в КНДР. В ведомстве отметили, что это пять жеребцов и 25 кобыл.

Железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено в начале февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Временное ограничение на передвижение ввели в качестве превентивной меры, поскольку в то время в республике не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. В начале мая ситуация изменилась, и уже к середине месяца заболеваемость достигла пиковых значений — более 390 тыс. заболевших в сутки. К концу июля этот показатель значительно снизился. 11 августа лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом.

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КНДР железнодорожное сообщение Россия Андрей Руденко МИД
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