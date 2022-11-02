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Россия возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей

Россия и Северная Корея возобновили железнодорожное сообщение, первый поезд отправился из Приморья в КНДР, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, передает ТАСС.

«Впервые за два года через пограничный переход «Хасан» (Россия) — «Туманган» (КНДР) отправлен поезд, [он перевозит] 30 лошадей. В каждом из трех вагонов по десять животных», — говорится в сообщении.

В управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области подтвердили вывоз 30 серых лошадей породы «Орловский рысак» в КНДР.

«Животные (пять жеребцов, 25 кобыл) прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области, а затем в трех специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска «Хасан» для последующей отправки в КНДР», — уточнили в ведомстве.

РБК направил запрос в службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено в начале февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Временный запрет был введен в качестве превентивной меры, так как на тот момент в КНДР не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. О первом случае заражения стало известно 12 мая. В середине мая заболеваемость достигала пиковых значений — более 390 тыс. инфицированных в сутки, а к концу июля значительно снизилась. 11 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил о победе над COVID-19.

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Теги
Северная Корея КНДР железнодорожное сообщение новости
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