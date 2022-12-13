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Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о «Минске»

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе назвал пугающими слова Меркель о минских соглашениях
Хайнц-Кристиан Штрахе
Хайнц-Кристиан Штрахе (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о настоящих целях минских соглашений пугают, заявил бывший вице-канцлер (2017—2019) Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, <...> что минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине. <...> Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. <...> Таким образом мы уничтожаем любое основание для доверия», — сказал Штрахе (цитата по «РИА Новости»).

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала в интервью изданию Zeit 7 декабря, что минские соглашения должны были «дать Украине время» и Киев использовал договоренности «чтобы стать сильнее». В Кремле согласились, что минские соглашения «тянули время». Президент России Владимир Путин счел слова Меркель неожиданными и разочаровывающими. «Оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять», — сказал Путин. Слова Меркель, по его мнению, свидетельствуют о верности решения начать спецоперацию на Украине.

Минские соглашения были приняты в 2014-2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители России, Украины и ОБСЕ. Соглашения поддержали президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии (в то время — Меркель). В октябре бывший премьер-министр России, а теперь глава Российского книжного союза и член совета директоров РЖД Сергей Степашин заявил, что Меркель была «главным политиком, которая убедила» Путина подписать минские соглашения: «Мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, [но] канцлер ФРГ обратилась: «Давайте подождем, пойдем на минские соглашения, давайте договариваться».

Договоренности обязывали стороны конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения тяжелого вооружения в буферной зоне и обменять пленных по принципу «всех на всех». При этом Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных регионов ДНР и ЛНР и провести там выборы с учетом позиции республик Донбасса.

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Большинство пунктов соглашений не выполнялись. Россия с ДНР и ЛНР с одной стороны и Украина с другой обвиняли друг друга в несоблюдении договоренностей.

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Хайнц-Кристиан Штрахе Австрия Минские соглашения Ангела Меркель Германия Украина
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