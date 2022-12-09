Лукашенко назвал «серьезными» намерения подписантов минских соглашений

Намерения лидеров, подписавших минские соглашения, в том числе канцлера Германии, были серьезными, считает президент Белоруссии. Слова Меркель, что соглашения дали Киеву «время подготовиться», он назвал мерзкими и отвратительными

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На момент заключения минских соглашений намерения Ангелы Меркель, которая была канцлером ФРГ, и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко были серьезными, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил это в эфире телеканала «Россия 24», комментируя высказывания Меркель, что минские соглашения были способом дать Украине время.

«Если это было бы так, как она говорит, это отвратительно. <...> Это мерзко. Но это не так. <...> И позиция Меркель, как и других, в том числе Порошенко, были тогда очень серьезными. Представляете, после минских заседаний, посиделок, весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг, что подписали эти соглашения, прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали», — сказал Лукашенко. Президент Белоруссии также сказал, что ни он, ни президент России такого от Меркель не ожидали.

Меркель заявила, что цель минских соглашений состояла в том, чтобы дать Украине время, и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее», в интервью изданию Zeit, которое было опубликовано 7 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с ее словами согласился. «Я верю в искренность и мудрость президента России, который с самого начала говорил, что Украина тянет время и не хочет выполнять минские обязательства. Он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», — сказал Песков в эфире «Первого канала».

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в буферной зоне тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия вместе с ДНР и ЛНР и украинская сторона обвиняли в этом друг друга.

Слова Меркель проясняют позицию западных стран относительно конфликта, прокомментировал заместитель постпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич. В октябре экс-премьер (май—август 1999 года) Сергей Степашин в интервью «РИА Новости» заявил, что именно Меркель была «главным политиком, которая убедила» президента России подписать минские соглашения.

22 февраля, после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, Путин заявил, что при данных обстоятельствах Россия не видит смысла выполнять минские соглашения, а их суть была «убита» усилиями Киева задолго до признания народных республик Донбасса. В начале мая президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с минскими соглашениями «дипломатическим болотом», в которое Украина больше «точно не войдет».