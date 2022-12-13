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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили о контроле над трассой снабжения ВСУ в Марьинке

В МВД ЛНР заявили о взятии под контроль трассы, по которой шло снабжение ВСУ в Марьинке
Фото: Sadak Souici / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sadak Souici / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Донецкой народной республике продолжаются бои за Марьинку, город находится в плотном кольце, заявил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ. Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — написал он в телеграм-канале.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что Марьинка на 70% находится под контролем российских сил.

Марьинка — город районного значения, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Бои за населенный пункт ведутся с марта.

Летом наступление российских сил и сил ДНР в Марьинке продолжилось, союзные войска «выбили» ВСУ с южных окраин города, сообщал в начале августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. В конце ноября Пушилин рассказал о боях в центре города.

6 декабря Минобороны России заявило о попытках украинских войск контратаковать в районе Марьинки, но эти попытки, по версии ведомства, были отражены.

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Украинский президент Владимир Зеленский в середине ноября назвал бои в Донбассе «адом». «Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, <...> сохраняют наши рубежи обороны», — указывал он.

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Марьинка ВСУ Военная операция на Украине ЛНР
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