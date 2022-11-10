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Binance отказалась от приобретения криптобиржи FTX

Криптобиржа Binance отказалась от приобретения своего конкурента FTX
Binance собиралась купить FTX, чтобы покрыть кризис ликвидности в последней. Однако после проверки стало понятно, что проблемы слишком серьезны. Кроме того, FTX проверяет американский регулятор
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Криптовалютная биржа Binance решила не продолжать сделку по покупке другой криптовалютной биржи, FTX, сообщается на странице в «Твиттер» (соцсеть заблокирована в России) Binance.

«В результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях регулятора (Комиссии по ценным бумагам и биржам США. — РБК) мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение FTX.com», — сказано в сообщении.

В Binance отметили, что поначалу надеялись поддержать клиентов FTX и обеспечить ликвидность, но в итоге биржа не смогла найти возможность помочь им. В Binance выразили веру в способность рынка «отсеять» тех, кто нецелевым образом использует средства пользователей.

Binance объявила о намерении купить FTX 8 ноября. Как сообщил глава Binance Чанпэн Чжао, FTX обратилась к ним за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности. Binance надеялась, что в результате покупки сможет покрыть его. Если бы сделка состоялась, что Binance могла бы получить контроль над более чем 80% мирового крипторынка, указывали аналитики.

Проблемы у FTX начались в конце прошлой недели после того, как Чанпэн Чжао сообщил, что Binance намерена продать оставшиеся у нее токены FTT в течение нескольких месяцев. 9 ноября стоимость токена обвалилась более чем на 70%. Упал до минимумов и курс первой криптовалюты биткоина — например, 8 ноября он составил менее $17,6 тыс. впервые с ноября 2020 года.

Перед покупкой была запущена процедура корпоративной проверки FTX. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, выяснилось, что разрыв между обязательствами и активами биржи может составлять свыше $6 млрд.

Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в течение нескольких месяцев ведет расследование в отношении FTX: вопросы вызвало то, как биржа управляет средствами клиентов в условиях кризиса ликвидности, и ее деятельность по криптокредитованию. По данным Reuters, регулятор проверяет соблюдение биржей законов, «связанных с разделением активов клиентов и торговлей против клиентов» в сфере ценных бумаг. Bloomberg также пишет, что деятельностью FTX заинтересовался другой регулятор — Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
криптовалюты криптовалютная биржа Binance FTX
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