Bloomberg узнал о расследовании против главы FTX после обвала крипторынка

Сэм Бэнкман-Фрид (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) начала расследование в отношении криптомиллиардера и генерального директора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, его подозревают в нарушении правил обращения с ценными бумагами, сообщает Blomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Дело Бэнкмана-Фрида также изучает американский Минюст, пишет агентство.

Проверка началась несколько месяцев назад, но регулятор начал предпринимать более активные действия на фоне углубления кризиса, пишет агентство. Сейчас SEC проверяет, как биржа управляет средствами клиентов в условиях кризиса ликвидности, и ее деятельность по криптокредитованию. По данным Reuters, вопросы вызвало соблюдение биржей законов, «связанных с разделением активов клиентов и торговлей против клиентов» в сфере ценных бумаг. Bloomberg также писал, что деятельностью FTX заинтересовался другой регулятор — Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Власти подозревают, что действия бизнесмена могли вызвать кризис. Тогда глава другой криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что компания хочет продать оставшиеся у нее токены FTT в течение нескольких месяцев. 9 ноября их стоимость обвалилась более чем на 70%.

На фоне ситуации вокруг FTX резко подешевели и другие криптовалюты. Цена биткоина упала до $15,7 тыс. впервые с 2020 года, а курс Ethereum опускался до $1 тыс. Общая капитализация крипторынка упала ниже $1 трлн. Сам Бэнкман-Фрид за день потерял 94% своего состояния — из $15,6 млрд у него осталось менее $1 млрд, писал Bloomberg.

Binance 8 ноября объявила, что собирается купить FTX. Чанпэн Чжао рассказывал, что сама FTX обратилась к его компании за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности. Сделка могла бы дать Binance контроль над более чем 80% мирового крипторынка, указывали аналитики. Однако 10 ноября Binance отказалась покупать FTX после «комплексной корпоративной проверки» и появления новостей «о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях регулятора». В компании выразили надежду, что рынок «отсеет» тех, кто нецелевым образом использует средства клиентов.