Reuters узнал о пропаже $1 млрд средств клиентов с криптобиржи FTX

Финансовую дыру обнаружили в отчетах, которыми основатель криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид поделился с топ-менеджментом

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По меньшей мере $1 млрд клиентских средств исчезли с криптобиржи FTX, которая ранее подала заявление о банкротстве, пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Основатель площадки Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda и, хотя это было известно, с тех пор выяснилось, что часть суммы пропала. Один из собеседников агентства оценил недостающий объем в $1,7 млрд, по словам другого — не хватает от $1 млрд до $2 млрд.

Источники, как утверждает агентство, ранее занимали руководящие посты в FTX. По их словам, финансовая дыра обнаружилась в отчетах, которыми Бэнкман-Фрид поделился с топ-менеджментом площадки.

В разговоре с агентством основатель FTX не согласился с оценкой ситуации вокруг перевода средств. «Мы тайно не переводили», — сказал он, упомянув «запутанную внутреннюю маркировку» и отказавшись комментировать детали. На вопрос о пропаже средств в переписке с корреспондентом агентства Бэнкман-Фрид прислал три вопросительных знака.

FTX и Bankman-Fried Alameda не ответили на запрос агентства.

11 ноября одна из крупнейших криптобирж FTX объявила о подаче заявлений о банкротстве, а ее основатель — Сэм Бэнкман-Фрид — покинул пост генерального директора.

Этому предшествовало расследование CoinDesk, которое выяснило, что большую часть активов связанной с FTX компании Alameda ($14,6 млрд) составляют токены FTT. Таким образом выяснилось, что гигант венчурной отрасли обеспечивается монетой, выпущенной ее же дочерней компанией, вместо независимых активов, таких как фиатные валюты или другие криптовалюты, имеющие хорошее обеспечение.

После этого глава Binance Чанпэн Чжао объявил о продаже имеющихся у нее токенов FTT, что привело к падению курса монеты на 23% и выводе $6 млрд с FTX.