Пентагон заявил, что будет пересматривать присутствие атташе на Украине

Пентагон не может раскрывать численность своих военных атташе, работающих при посольстве США на Украине, но их присутствие в стране может быть пересмотрено. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американского военного ведомства на брифинге, стенограмма которого размещена на сайте Минобороны США.

Представителя Пентагона спросили, возможно ли «потенциальное увеличение численности военнослужащих в посольстве, которые будут отвечать за подсчет поставляемых Украине систем вооружений».

«Как и в любой другой стране мира, мы продолжим пересматривать свое присутствие в стране по мере развития условий безопасности. Но у меня нет никаких объявлений или, знаете ли, цифр, которые я мог бы предоставить», — сказал в ответ чиновник. Он добавил, что этот вопрос ведомство согласует с Государственным департаментом и межведомственными структурами.

На сайте посольства США на Украине информация о военных атташе и их функциях отсутствует.

США активно поддерживают Украину в ходе спецоперации. В декабре Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $275 млн, в который войдут боеприпасы к ракетным системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм артиллерийские снаряды. В ведомстве отметили, что с начала спецоперации сумма, на которую выделена помощь Киеву, превысила более $19,3 млрд, а последний пакет помощи стал 27-м изъятием вооружений из запасов Пентагона в пользу Украины с августа прошлого года.



Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что страна продолжает оказывать Украине материальную поддержку, об отправке туда военнослужащих речи не идет. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что НАТО (одним из лидеров альянса являются США) вооружая «прокси»-государство, то есть Украину, тем самым «вступает в войну с Россией».