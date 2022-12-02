WP узнала о планах обучить военных Украины более изощренному ведению боев

Министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные представители Пентагона рассматривают вопрос о значительном расширении подготовки украинских военных, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Минобороны. Такая возможность обсуждается уже в течение нескольких недель.

Вашингтон собирается обучить украинских военнослужащих тому, как вести «более изощренную кампанию» против российской армии, поясняет газета. Украинские подразделения, состоящие из сотен или, возможно, даже тысяч военнослужащих, будут проходить совместную подготовку в немецком городе Графенвере. По словам собеседников издания, Остин стремится повысить способность Украины маневрировать на поле боя с помощью более современного стиля ведения боевых действий без больших затрат артиллерийских снарядов. В некоторой степени обучение будет напоминать тренировку американских военных в учебных центрах, отмечает The Washington Post.

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