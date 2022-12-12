Вильфанд предупредил о сильных осадках в европейской части России

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В первой половине недели на всей европейской территории России будут сильные осадки, особенно сложной будет ситуация для автомобилистов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Везде на европейской территории России погода будет сложной в первой половине недели. Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги», — сказал Вильфанд.

По прогнозам синоптика, метель с сильными порывами ветра ожидается в Вологодской, Псковской и Новгородской областях, сильный дождь и ветер — в Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областях. В Пермском крае будет сильный снег, в Татарстане — сильная гололедица и осадки, в Краснодарском крае — сильный дождь и мокрый снег, в Крыму — сильный дождь. «Все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона», — объяснил Вильфанд.

В Москве в начале недели, по прогнозам метеоролога, потеплеет до плюс 4–5 градусов. Во вторник, 13 декабря, температура воздуха снизится и будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов в течение суток. В течение этих двух дней в городе выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, отмечал Вильфанд.

В среду, 14 декабря, в столице начнется понижение температуры — ночью и днем будет минус 3–5 градусов. В четверг, 15 декабря, температура понизится еще заметнее и вернется зимний режим погоды — ночью до 7–10 градусов мороза, а днем — до минус 3–5 градусов, сообщал синоптик. 16 декабря температура воздуха составит от минус 6 до минус 1 градуса мороза.