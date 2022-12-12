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Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла на 1,8 года

Мурашко: продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ожидаемая продолжительности жизни в России с конца прошлого года выросла на 1,8 года, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года», — заявил Мурашко.

В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни в России в среднем составляла 70 лет. К 2030 году показатель должен достичь 78 лет, отметил министр.

Ожидаемая продолжительность жизни — это предполагаемое число лет, которое проживет только родившийся человек, при условии, что вся его жизнь пройдет при уровне смертности текущего года.

Мурашко добавил, что ожидаемая продолжительность жизни ранее снижалась из-за роста числа инфекционных заболеваний, в частности в период распространения COVID-19. В результате пандемии показатель сократился на 3,3 года, уточняла в октябре заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Валерия Гульшина. В допандемийном 2019 году ожидаемая продолжительность жизни составляла рекордные 73,3 года.

Летом президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в стране за второй квартал превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 года. «В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», — заключил он.

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Однако опрошенные РБК демографы утверждают, что показатель не будет расти запланированными темпами из-за последствий пандемии, санкций и военных действий на территории Украины. По их расчетам, к 2030 году он составит 75–76 лет.

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Минздрав Михаил Мурашко продолжительность жизни
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