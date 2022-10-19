Счетная палата увидела риск недостижения цели по продолжительности жизни

Увеличить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет к 2030 году может быть проблематично, предупредила Счетная палата. На это влияют последствия пандемии и геополитическая ситуация, признали аудиторы

Фото: Денис Синяков для РБК

Реализация госпрограммы «Развитие здравоохранения» в прошлом году свидетельствует о «невысоком уровне реалистичности» достижения ряда целей и задач в сфере демографии, а напряженная геополитическая ситуация текущего года усугубляет риски. Это следует из отправленного в Госдуму заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета, с которым ознакомился РБК.

Наибольшие риски аудиторы видят в плане достижения показателя «ожидаемая продолжительность жизни (при рождении)»: специалисты отметили, что замедление темпов его роста уже служит главным вызовом для здравоохранения в России. Как следует из документа, это понимают и в правительстве: по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, целевые значения указанного показателя на 2022 и 2023 годы будут уменьшены.

Ожидаемая продолжительность жизни действительно не будет расти запланированными темпами из-за последствий пандемии, санкций и военных действий на территории Украины, считают опрошенные РБК демографы. К 2030 году, по их расчетам, показатель может составить 75–76 лет при целевом уровне 78 лет. По итогам допандемийного 2019-го, продолжительность жизни в стране оценивалась в 73,3 года.

Какие показатели не достигнуты

В прошлом году ряд целей госпрограммы по здравоохранению не были достигнуты, констатируют в Счетной палате. Так, смертность населения по всем причинам (в расчете на 1 тыс. человек населения) составила 16,7 вместо запланированных 14,2 человека, а смертность от болезней системы кровообращения (в расчете на 100 тыс. населения) достигла 640,3 при целевом значении 600 человек. Недостижение последнего показателя фиксируется на протяжении последних трех лет, говорится в заключении.

Кроме того, систематически снижается доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (рассчитывается Росстатом по итогам выборочного наблюдения состояния здорового населения). Если в 2019-м она была на уровне 12%, то к прошлому году снизилась до 7,3%. Это указывает на риск, что цель 14,3% не будет достигнута в 2030-м, указали аудиторы. В сентябре Минздрав направил в Минэкономразвития (отвечает за оценку эффективности госпрограмм) запрос о внесении изменений в эти целевые значения, говорится в заключении.

Значительные риски отмечаются и по показателю «ожидаемая продолжительность жизни», который служит индикатором не только исполнения госпрограммы, но и национальных целей развития России, следует из отчета Счетной палаты. По плану правительства, в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни в России должна была увеличиться до 71,69 года, а фактически сократилась до 70,06 года (основной причиной стала избыточная смертность во время пандемии COVID). Именно эта проблема сейчас считается ключевой для российского здравоохранения, подчеркивается в заключении.

«По информации Минздрава, в настоящее время замедление темпов роста ожидаемой продолжительности жизни в условиях современных ограничений и рисков является главным вызовом для отрасли здравоохранения. <...> Принимая во внимание негативные последствия пандемии COVID-19 и влияние сложившейся геополитической ситуации, создаются высокие риски по достижению показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», — констатировали аудиторы.

По мнению Счетной палаты, график целевых значений показателя до 2030 года следует пересмотреть с «учетом реалистичных темпов его динамики». В заключении отмечается, что на необходимость этого указывала и комиссия Госсовета по направлению «Здравоохранение» еще в прошлом году, ссылаясь на влияние пандемии. «Учитывая негативные последствия новой коронавирусной инфекции, комиссия Госсовета <...> пришла к выводу о необходимости корректировки в сторону уменьшения целевых значений показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» на 2022–2023 годы с последующим увеличением значений показателя в целях достижения в 2030 году его значения, равного 78 годам», — говорится в отзыве аудиторов.

Голикова поручала Минздраву до 31 марта представить предложения по корректировкам этого показателя. Впоследствии срок поручения был продлен на год, чтобы изменения целей учитывали итоги Всероссийской переписи населения (полные результаты будут подведены только в конце текущего года) и демографического прогноза Росстата, сформированного на ее основе. Текущая оценка численности населения России со стороны Росстата значительно (примерно на 1,5 млн человек) отличается от данных, полученных при подведении предварительных итогов переписи, говорится в заключении.

По состоянию на сейчас на этот год запланирован рост продолжительности жизни до 71 года, а на 2023-й — до 73,2 года (таким образом, по итогам 2023 года показатель может вернуться на уровень 2019-го), следует из материалов Счетной палаты. РБК направил запросы представителю Голиковой и в пресс-службу Минздрава.

Каковы причины замедления цели по продолжительности жизни

При сохранении существующих негативных факторов и тенденций вплоть до 2030 года национальная цель по ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 78 лет не будет достигнута, полагает научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов. «Наиболее вероятно, что в таком случае к 2030 году показатель составит около 75–76 лет», — сказал он РБК.

С этим согласна заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. «Цель не достижима в указанные сроки», — отметила она. Эксперт выделила несколько причин, которые затормозили рост продолжительности жизни в России.

Пандемия коронавируса

Пандемия отбросила Россию к 2011 году по уровню ожидаемой продолжительности жизни при рождении, отметила Калабихина.

Конфликт на Украине

Ефемов не исключает негативного влияния военных действий, если их число участников и длительность будут возрастать. Кроме того, на ожидаемую продолжительность жизни могут влиять изъятие из экономики и перенаправление на непроизводительную деятельность полезных ресурсов и работников, полагает он.

Рост уровня тревоги и стресса у населения

Социологические опросы и динамика продаж психотропных препаратов показывают рост количества случаев состояния тревоги и стресса у населения, что плохо скажется на динамике ожидаемой продолжительности жизни, предупредила Калабихина.

Влияние санкций на здравоохранение

Беспрецедентные санкции приводят к целому ряду проблем — ограничивают доступ ко многим лекарствам, препаратам, комплектующим, медицинским технологиям, перечисляет Калабихина. «Нужно время, чтобы произошло импортозамещение. А в вопросах сбережения жизней и здоровья людей время особенно ценно», — отметила она.

Общественная палата России в отзыве на проект бюджета (есть у РБК) отмечает, что обеспокоенность вызывает «существенное снижение расходов» по таким направлениям, как развитие детского здравоохранения, сети национальных медицинских исследовательских центров и др. При отсутствии роста госрасходов на здравоохранение увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет «видится затруднительным», указывает Общественная палата. На 2023 год расходы государства на здравоохранение из всех источников в текущих ценах возрастут на 4% к текущему году, а в постоянных ценах 2019-го снизятся на 2% при действующем прогнозе по инфляции, говорится в заключении.