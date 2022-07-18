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Путин призвал добиться продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году

По словам президента России, продолжительность жизни в стране, по итогам истекшего второго квартала, превысила 73 года, что считается «в целом хорошим результатом». Такие показатели были до пандемии коронавируса

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Продолжительность жизни в России, по итогам истекшего второго квартала, превысила 73 года, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», — призвал Путин.

Президент добавил, что, по итогам того же периода, смертность в стране снизилась до допандемийного уровня.

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На фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года сократилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, писал РБК со ссылкой на версию проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024-го и плановый период до 2030 года. Это произошло впервые с 2003-го, следовало из данных Росстата. Вернуться к уровню 2019 года страна, по прогнозам властей, сможет только через три года, в 2024-м. На прошлый год прогноз составлял 71,7 года, на 2022-й — 72,3, на 2023-й — 72,9 года, на 2024-й — 73,6. До пандемии власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024-м до 75,2 года.

В августе прошлого года Путин поручал к 2025 году обеспечить прирост численности населения страны и добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни россиян до 75 лет.

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