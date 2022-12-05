Мурашко заявил об устойчивой траектории снижения смертности в России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия вышла на устойчивую траекторию снижения смертности, ее показатели достигли меньших значений по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Российская неделя здравоохранения-2022», передает «Интерфакс».

«Почти на 10% снизилась смертность по болезням системы кровообращения, на 4,5% — от онкологических заболеваний», — уточнил Мурашко.

С учетом складывающейся динамики в России прогнозируется рост средней продолжительности жизни на 1,8 года, отметил министр.

За два года пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась на 3,3 года, заявила в октябре заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина, передал ТАСС.

В 2019 году этот показатель составлял рекордные 73,4 года. Согласно национальным целям развития, к 2030 году он должен находиться на уровне в 78 лет, но продолжительность жизни не будет расти запланированными темпами из-за последствий пандемии, санкций и военных действий на территории Украины, говорили в октябре опрошенные РБК демографы.