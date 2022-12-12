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В Балашихе загорелся строительный гипермаркет

Торговый центр «Стройпарк» загорелся в Балашихе
В торговом центре «Стройпарк» загорелись стройматериалы на площадке перед ТЦ, огонь распространился на здание. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. На прошлой неделе в Химках сгорел гипермаркет OBI в торговом центре «Мега»

В Балашихе загорелся строительный гипермаркет
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В Балашихе горит торговый центр «Стройпарк». Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

«Произошло обрушение кровли, из-за мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — сказали в экстренных службах.

По данным ведомства, на открытой площадке перед ТЦ загорелись стройматериалы, площадь пожара достигала 350 кв. м. Огонь распространился на первый этаж. Позже в ГУ МЧС уточнили, площадь пожара увеличилась до 9 тыс. кв. м. Тушение осложнено наличием внутри здания стройматериалов и легковоспламеняющейся продукции, добавили в ГУ МЧС по Московской области.

К 10:19 площадь пожара составила 10 тыс. кв. м, появилась угроза распространения огня на все здание и обрушение конструкций. В тушении участвуют 35 единиц техники и 110 человек, в том числе вертолет Ми-8. Там добавили, что пожару присвоен четвертый ранг сложности. По предварительным данным, пострадал один человек.

Фото:Александра Большакова / ТАСС Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России

Экстренные службы сообщили ТАСС, что причиной пожара в ТЦ стало короткое замыкание из-за дождя.

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РБК направил запрос в «Стройпарк».

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) сказали РБК, что оценить ущерб от пожара в торговом центре достаточно сложно. «Любой ТЦ — это множество магазинов, в которых размещены товары, которые будут считаться полностью поврежденными из-за воздействия продуктов горения. <...> Небольшая площадь пожара — 25 на 20 м — может привести к катастрофическим последствиям для товаров в магазинах по всему ТРЦ. И в целом величина ущерба может составить несколько миллиардов рублей. », — уточнили в ВСС.

9 декабря в Химках сгорел гипермаркет OBI в торговом центре «Мега», огонь охватил всю площадь здания в 18 тыс. кв. м. В нем детонировали лакокрасочные материалы, сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Следственный комитет (СК) назвал причиной пожара нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Мир Ландау, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Екатерина Костина Екатерина Костина
Пожар Балашиха торговый центр Московская область Союз страховщиков
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