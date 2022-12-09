Губернатор Подмосковья объяснил взрывы в гипермаркете OBI в Химках

Взрыв в гипермаркете OBI произошел из-за детонации лакокрасочных материалов, сообщил губернатор. Озвученная вначале версия поджога не подтвердилась

Video

В гипермаркете OBI в Химках детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Возгорание серьезное, четвертый уровень сложности. Тушение осложняется тем, что в магазине много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют. Плюс конструктивные особенности здания, обрушилась кровля. Сейчас ситуация находится под контролем МЧС, прокуратура и правоохранительные органы разбираются в причинах пожара», — рассказал Воробьев.

По его словам, на месте пожара действия экстренных служб координируют находится зампред правительства области Роман Каратаев и глава Химок Дмитрий Волошин. «Сейчас главная задача — это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания», — добавил губернатор.

В экстренных службах, как передавали «РИА Новости», изначально в качестве основной версии пожара в гипермаркете OBI в Химках рассматривали поджог. Однако позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога в ТЦ «Мега Химки» не подтверждается, основные версии причин пожара — неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ.

В МЧС отмечали, что ликвидация пожара в ТЦ «Мега Химки» осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой