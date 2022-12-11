В ДНР сообщили об обстреле Донецка из «Града»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские военные за день выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Кроме того, по Куйбышевскому району города было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Помимо Донецка под обстрел в течение дня попали районы Горловки и Ясиноватой. «На текущий момент противник выпустил более 170 снарядов различного калибра, включая РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Обстрелы Донецка участились после начала российской военной операции на Украине. 1 декабря во время удара пострадало здание городской администрации, также погиб один сотрудник МЧС республики. 6 декабря после обстрела погибли шесть человек, 19 пострадали.

8 декабря, из-за обстрела более половины районов города оказались обесточены — это Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский (всего в городе девять районов). На следующий день обстрелы продолжились, снаряды попали в торговые павильоны Центрального рынка Донецка, учебные корпуса Донецкого национального технического университета (ДонТУ), гостиницы «Дружба», дворец спорта «Локомотив» и жилые дома, погиб один мужчина, двое ранены.