Глава NASA назвал профессиональным сотрудничество с Россией на МКС

Сотрудничество с Россией на Международной космической станции продолжается и остается профессиональным, несмотря на военные действия на Украине, заявил глава NASA Билл Нельсон в интервью Nikkei.

Он отметил, что начало российской военной операции на Украине «изменило все на земле» и укрепило Европу в противостоянии России. Однако это не может изменить сотрудничество на МКС, подчеркнул Нельсон.

Также он сказал, что США участвует в гонке с Китаем за первенство в высадке астронавтов на Луну. «Есть очень, очень мало стран, которые не хотят быть с нами партнерами. Китай — одна из них. Китай всегда был очень скрытным. <...> Я думаю, что мы участвуем в гонке с Китаем», — сказал он, имея в виду позицию Пекина по разработке собственного проекта по отправке людей на Луну.

Глава космического агентства предположил, что американские астронавты высадятся раньше китайских, в 2025 или 2026 году. Он выразил недовольство непрозрачностью китайской космической программы.

26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину об окончательном решении уйти с МКС после 2024 года. К этому времени страна начнет формировать собственную орбитальную станцию, добавил он. В NASA после этого заявили, что Россия не уведомила их о своем решении, а также рассказали об обещании российской стороны оставаться на МКС до 2028-го.

Позже Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции, которую собираются затопить в 2031-м. В то же время в августе многосторонний координационный совет МКС выпустил заявление, где говорилось, что все страны-участницы проекта, включая Россию, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров допускал, что Россия продолжит участие в программе МКС до 2028 года, пока будет создаваться РОС.

В начале октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что Россия и США будут сотрудничать в космосе «так долго, как можно представить».