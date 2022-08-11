Участники МКС подтвердили продолжение работ на станции после 2024 года

Все страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС), в том числе Россия, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года, говорится в заявлении Многостороннего координационного совета МКС.

«Все члены совета подтвердили, что продолжат работу по согласованию продления эксплуатации станции на срок после 2024 года со своими правительствами», — говорится в заявлении.

Заседание совета прошло 29 июля. В нем приняли участие представители NASA, «Роскосмоса», Канадского космического агентства, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 26 июля в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что Россия окончательно уйдет с МКС после 2024 года. К этому времени страна планирует начать строить свою орбитальную станцию, отмечал он.

В NASA тогда заявили, что Россия не уведомила их об этом решении. США заявили о намерении продолжать работать на станции до 2030 года, после сворачивания российской миссии. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал сообщения о предстоящем сворачивании печальным событием и неожиданностью для Вашингтона.

Руководитель космических операций NASA Кэти Людерс, в свою очередь, рассказала Reuters, что Россия сообщила NASA о планах оставаться на Международной космической станции по крайней мере до 2028 года.