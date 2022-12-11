Тайвань зафиксировал приближение шести военных самолетов Китая

За прошедшие сутки к Тайваню приближались 13 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и четыре корабля китайский ВМС, при этом шесть из обнаруженных воздушных судов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, отделяющего остров от материкового Китая, сообщает Минобороны островного государства.

Пересекшие пролив самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня на юго-западном участке. Тайбэй в ответ поднял самолеты, развернул ракетные системы наземного базирования и вывел корабли военно-морского флота.

Минобороны Тайваня ежедневно выпускает сводку о деятельности китайской армии в районе острова.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР.



Пекин суверенитет Тайваня не признает и считает его одной из китайских провинций.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси летом. Пекин в ответ проводил военные учения в регионе и регулярно перемещает свои вооруженные силы вблизи острова.

В середине октября лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам лидера республики, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применения силы.

Он также подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году. По данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

В канцелярии президента Тайваня после этого заявили, что островное государство не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии.