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В ООН пообещали снять ограничения на вывоз зерна из России

Полянский: ООН пообещала России снять ограничения на вывоз российского зерна
Генсек ООН Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы, пишет «Известия»

ООН пообещала, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского зерна. Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в разговоре с «Известиями».

По его словам, у ООН есть срок до 18 ноября, чтобы выполнить взятые на себя обязательства — эта дата установлена как «логичный дедлайн» зерновой сделки.

Он указал, что Москва будет ориентироваться на «эффективность выполнения российской части сделки» при принятии решения продлевать договор после или нет.

Источники издания сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в/из черноморских портов России. Однако пока Москва не видит какого-либо результата.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля в Стамбуле. Она рассчитана на три месяца и предполагает открытие украинских портов для вывоза украинского зерна. В обмен ООН гарантировала содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России на фоне введенных санкций. Срок действия сделки истекает 19 ноября.

Однако 29 октября Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Это произошло после атак украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора.

Президент России Владимир Путин 1 ноября заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к зерновой сделке после того, как будет проведено расследование атак на Севастополь, а Украина возьмет на себя обязательства.

На следующий день министр обороны Турции Хулуси Акар передал Сергею Шойгу гарантии Киева по зерновой сделке, после чего Россия возобновила участие в соглашении.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация рассчитывает, что зерновая сделка будет продлена, а ее положения будут выполняться в полном объеме.

По его словам, Гутерришу пришлось много времени потратить на телефонные переговоры с главами различных стран, в ходе которых он пытался урегулировать ситуацию со сделкой.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
ООН Дмитрий Полянский зерно Россия
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