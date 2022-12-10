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В Грузии заявили, что возобновления полетов с Россией нет на повестке дня

Спецпредставитель премьера Грузии: возобновления полетов с Россией нет на повестке дня
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Восстановление прямых авиарейсов между Грузией и Россией не стоит в повестке дня. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Москвой Зураб Абашидзе.

Ранее 10 декабря в российском МИД допустили возобновление прямого авиасообщения между двумя странами при наличии «нужных предпосылок». Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в Тбилиси эти предпосылки хорошо известны.

«Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», — заявил в ответ Абашидзе.

Полеты российских авиакомпаний в Грузию были прекращены с 8 июля 2019 года по указу президента Владимира Путина. Грузинским авиакомпаниям также запретили летать в Россию. Сейчас россияне могут попасть в Грузию через третьи страны — например, Армению или Турцию.

Решение о разрыве авиасообщения было принято на фоне протестов в Тбилиси 20 июня 2019 года. Акции протеста начались после инцидента с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Это возмутило депутатов оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия». Они заявили, что депутат из России не может находиться в грузинском парламенте и занимать место председателя. После этого протестующие стали требовать отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе ушел в отставку с 21 июня.

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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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