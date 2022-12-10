В Южной Корее предложили ЕС совместный ответ на закон США об инфляции

Южная Корея и Евросоюз должны вместе выработать ответ на принятый в США в августе Акт о снижении инфляции (IRA). Об этом заявил министр торговли страны Дукгын Ан в интервью Euractiv.

«Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и [Южной] Кореи, чтобы сделать положения [IRA] более совместимыми с [правилами] ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности», — сказал он.

Стороны могут взаимодействовать с администрацией США, чтобы свести к минимуму «дискриминационное воздействие» закона, добавил политик. Однако добиться пересмотра IRA в краткосрочной перспективе может быть сложно, считает Ан.

«В случае, если станет очевидно, что они ничего не могут сделать или если они не проявят никакого желания работать с нами, чтобы найти правильное решение, нам придется найти другую альтернативу», — подчеркнул министр.

Ан выступил против принятия в Евросоюзом похожих ответных мер и сравнил этот возможный шаг с «открытием ящика Пандоры».

IRA — это закон, который президент США Джо Байден подписал в августе текущего года. Он предусматривает выделение $430 млрд на сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Одним из его направлений является предоставление льгот для тех семей, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили.

Закон раскритиковали европейские политики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объясняя несогласие с ним, привела в пример ситуацию с электромобилями. В США налоговые льготы получат как их производители, так и покупатели, что побудит компании перенаправлять инвестиции из Европы в Соединенные Штаты, сказала она.

Акт, по словам фон дер Ляйен, стимулирует несправедливую конкуренцию, ведет к закрытию рынков и проявлениям дискриминации среди инвесторов. Это может затронуть не только Европу, но и других мировых игроков, подчеркнула глава Еврокомиссии. Политик отметила, что в конкуренции между Вашингтоном и Брюсселем нет ничего плохого, но призвала сделать «правила игры» равными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также раскритиковал документ. Он назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, указав, что он «убьет много рабочих мест». Глава государства поддержал позицию фон дер Ляйен о необходимости скоординировать политику США и ЕС в этом вопросе.

На пресс-конференции по итогам саммита государств юга Европейского союза 9 декабря он призвал ЕС выработать «сильный ответ» на закон. Страны-участницы саммита (Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Мальта, Португалия, Словения, Италия и Испания) подписали итоговое коммюнике, в котором договорились начать работу «над европейским подходом» к «вызовам», подобным IRA.