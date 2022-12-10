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Политика ,  
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Макрон призвал ЕС дать сильный ответ на закон США о снижении инфляции

Макрон призвал ЕС выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции

Страны ЕС должны выработать сильный ответ на принятый в США в августе Акт о снижении инфляции (IRA).Об этом заявил президент Франции Эмманюль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза, который прошел 9 декабря в городе Аликанте на юго-востоке Испании, передает El Pais.

«Нам нужно выработать сильный европейский ответ на этот закон в течение ближайших месяцев», — сказал президент Франции (цитата по ТАСС).

Макрон пояснил, что работу над ним должны завершить «до конца первого квартала 2023 года». Европейская индустрия должна быть конкурентоспособной в условиях введенных США мер, считает политик.

Закон, о котором идет речь, вступил в США в силу в августе. Он предусматривает миллиардные льготы компаниям, которые производят продукцию в США и работают в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало обеспокоенность в Европе по поводу воздействия некоторых мер на промышленность, включая угрозу переманивания инвестиций.

В итоговом коммюнике стран-участниц саммита (Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Мальта, Португалия, Словения, Италия и Испания) говорится, что государства договорились начать работу «над европейским подходом к таким вызовам, как Закон США о снижении инфляции».

«Мы изучим возможности реагирования и предотвращения негативных последствий протекционистских мер со стороны третьих стран и обеспечим, чтобы правила Всемирной торговой организации (ВТО) соблюдались всеми», — сказано в документе.

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Макрон в ходе визите в Соединенные Штаты 1 декабря высказывал мнение, что закон негативно повлияет на отношения между странами Запада. Он посчитал акт «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции и заявил, что документ «убьет много рабочих мест».

«Возможно, вы решите свою проблему, но вы усугубите мою», — отметил президент Франции, указав, что ему «никто не звонил» из США во время обсуждения IRA. Макрон предложил «поставить себя на [его] место».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 28 ноября заявил, что относительно IRA прошли «продуктивные обсуждения». Представители США и Евросоюза обсуждают связанные с ним вопросы в составе целевой группы, рассказал он.

Закон «предоставляет значительные возможности для европейских фирм» и выгоды для энергобезопасности Евросоюза за счет ускорения перехода к экологически чистой энергии», отметили в американской администрации. «Это не игра с нулевой суммой. IRA собирается увеличить долю инвестиций в чистую энергетику по всему миру, а не делить ее пополам», — заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом сенаторы, которых опросила газета Politico, заявили о нежелании пересматривать документ.

Еврокомиссия призвала страны ЕС сохранять единство при обсуждении IRA и указала, что стороны ищут конкретные решения, говорили источники Bloomberg из числа высокопоставленных европейских чиновников. ЕК хочет создать суверенный фонд для поддержки ключевых отраслей промышленности, который будет финансировать за счет заемных средств, сказали они. В Еврокомиссии полагают, что глобальная гонка субсидий может нанести ущерб, добавили собеседники.

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0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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