Суд США дал экс-полицейскому 3,5 года по делу об убийстве Джорджа Флойда

Окружной суд округа Хеннепин в США приговорил бывшего офицера полиции Миннеаполиса (штат Миннесота) Джея Александра Кенга к 3,5 годам тюремного заключения за причастность к убийству афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в 2020 году. Об этом сообщают Reuters, ABC и СNN.

Кенга обвиняли в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Флойд умер после того, как его шею коленом прижал к земле другой офицер — Дерек Шовен. Кенг вместе с коллегой помогали обездвижить задержанного, еще один офицер не позволял прохожим подходить к месту происшествия. Флойд умер спустя девять минут, офицер его не отпускал.

Кенг уже отбывает срок в тюрьме за нарушение гражданских прав Флойда, он присутствовал на заседании в онлайн-формате. Экс-полицейский признал вину в преступлении, уточняет CNN.

Флойда задержали американские полицейские в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. Сотрудники полиции заподозрили его в попытке расплатиться фальшивыми купюрами в магазине. Шовен придавил его шею коленом к земле. Подозреваемый требовал отпустить его и кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Задержанный позднее скончался в больнице. Гибель Флойда вызвала массовые протесты в США и других странах под лозунгом Black lives matter («Жизни темнокожих важны»).

Шовена в июне 2021 года приговорили к 22,5 годам заключения за убийство Флойда. Позднее он получил еще 20 лет тюрьмы за нарушение гражданских прав погибшего. Офицера Томаса Лейна, который помогал обездвижить Флойда, приговорили к 2,5 годам за нарушение его прав и еще к трем годам за пособничество и подстрекательство к убийству. Четвертый полицейский — Ту Тао, который не подпускал к месту событий прохожих, получил 3,5 года за нарушение конституционных прав афроамериканца